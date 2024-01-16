Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen hapis cezası adli para cezasına çevrildi

Fatih'te kullandığı otomobille çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a verilen 2,5 yıllık hapis cezası 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrildi.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktul Göçer'in babasının avukatı ile sanığın avukatları katıldı.

Mahkeme, müşteki Öznur Göçer'in avukatı Iyaz Çimen'in 20 Aralık 2023'te davadan feragat ettiklerine ilişkin dosyaya dilekçe sunduğunu aktardı.

Maktulün babası Metin Göçer'in avukatı Tuğba Aydın, sanığın cezalandırılmasını isteyerek, davaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme, talebin kabulüne karar verdi.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Mahmud'un kullandığı araçla, 30 Kasım 2023'te Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde motosikletli Yunus Emre Göçer'e çarptığını belirtti.

Göçer'in çarpma neticesinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 6 Aralık 2023'te ise vefat ettiği bilgisine yer verilen söz konusu mütalaada, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna göre sanığın sağa şerit değiştirme manevrası yapmak istediğinde ilerisinde bulunan Göçer'in de hızını azaltıp sağa yöneldiği ifade edildi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanığın fren lambası yanan ve hız azaltan motosikleti dikkate alması, zamanında uygun fren tedbiriyle beraber takip mesafesini koruyarak motosikletin gerisinden duruşa geçmesi veya motosikletin sol tarafında kontrollü şekilde seyrine devam etmesi gerekirken bu hususlara dikkat etmediği kaydedildi.

Savcıdan sanık "asli kusurlu" değerlendirmesi

Sanığın "asli kusurlu" bulunduğuna yer verilen aynı mütalaada, Göçer'in "tali kusurlu" olduğu anlatıldı.

Mütalaada, sanığın kusurlu eylemiyle Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı aktarılarak, Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Esasa ilişkin mütalaanın açıklanmasının ardından söz alan sanığın avukatı Şeyda Yıldırım, "Olay sonuçları itibariyle çok üzücü ancak kazadan ibarettir. Elimizden geldiğince acıları paylaşmaya ve yaraları sarmaya gayret ettik. Bundan sonrasında takdir mahkemenindir." dedi.

Karar

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mahmud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 3 yıl hapse çarptırılmasına hükmetti.

Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sonrasındaki davranışları ve cezanın fail üzerindeki olası etkisini dikkate alan mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62. maddesi gereğince indirim uygulayıp verilen cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü.

Mahkeme daha sonra sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı göz önünde bulundurulup sanığa verilen hapis cezasının 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

Ayrıca sanığın ehliyetine 6 ay el konulması kararlaştırıldı.

Kuryelerden karara tepki

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, savcılığın mütalaasında yüzde 75 kusuru sanığa verdiğini ve asli kusurlu bulduğunu ifade etti.

Çeki, Göçer'in babasının sanıktan şikayetçi olduğunu aktararak, "Taksirle adam öldürme' diye bir madde var. Yani avukatlar açıklasın bunu. Bir kişi benim ölümümden yüzde 75 sorumlu olacak ama 27 bin lira ile kurtulacak. Hapse 1 gün bile girmeyecek. Yani bu adalet değil sanırım." diye konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Mahmud'un, kullandığı araçla 30 Kasım 2023'te Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde motosikletli Yunus Emre Göçer'e çarptığı anlatılmıştı.

Göçer'in çarpma neticesinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 6 Aralık 2023'te ise vefat ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin ifadesinde, olayın motosiklet sürücüsünün dönüş olmayan yoldan dönmeye çalışması nedeniyle meydana geldiğini ve kendisinin bir kusuru olmadığını öne sürdüğü belirtilmişti.

İddianamede, alınan raporlara göre Göçer ile sanığın kanında alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmadığı kaydedilmişti.

Bilirkişi raporunda Göçer'in kusurunun olmadığı, sanığın asli kusurlu bulunduğu bilgisinin yer aldığı iddianamede, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin 19 Aralık 2023 tarihli raporunda ise sanığın asli, Göçer'in tali derecede kusurlu bulunduğu tespitine yer verilmişti.

İddianamede, motokurye Göçer'in eşi Öznur Göçer'in 13 ve 15 Aralık'taki ifadelerinde sanıktan şikayetçi olduğunu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği belirtilmişti.

Dosya kapsamındaki görüntüler, Adli Tıp Kurumu raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya içeriğinden yola çıkıldığında, sanığın kusurlu eylemiyle Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı aktarılan iddianamede, Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenmişti.