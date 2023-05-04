İstanbul'da MLKP gençlik yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP terör örgütünün gençlik yapılanmasının deşifre edilmesi için çalışma başlattı. Operasyonda 6 kişi tutuklandı.

İSTANBUL'da MLKP terör örgütünün gençlik yapılanması SGDF'ye yönelik yapılan operasyonda 6 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP terör örgütünün gençlik yapılanmasının deşifre edilmesi için çalışma başlattı. Ekipler, yürüttükleri çalışmalarda örgütün gençlik yapılanması olan SGDF içinde faaliyet yürüten 17 şüphelinin kimliklerini belirledi. Belirlenen İstanbul merkezli 3 ilde şüphelilere ait 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel döküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.