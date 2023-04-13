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İstanbul'da MİT mensubu kılığına giren dolandırıcılar yakalandı

İstanbul'da MİT mensubu kılığına giren dolandırıcılar yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı. 11 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandıran  şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini MİT mensubu olarak gösteren kişilerin çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırdığını tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 16 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik  dün sabah operasyon düzenlendi. İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Siirt, Adıyaman ve Kocaeli illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 16 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 dizüstü bilgisayar, 1 Bitcoin Minning (bitcoin kazma cihazı), 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 140 adet 9 mm fişek, 10 adet 7.65 mm fişek, 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı Küçükçekmece İstanbul Güncel Haberler

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