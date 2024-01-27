İstanbul'da Minibüste Bebek Dünyaya Geldi

İstanbul'da hamileliğinin 7'nci ayında bebeğini minibüste dünyaya getiren Mizgin Güçlü, tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edildi.

Güçlü, 25 Ocak Perşembe günü hastaneye gitmek üzere eşiyle minibüse bindi. Yolculuk esnasında doğum sancısı başlayan kadın, minibüs şoförünün yardımıyla Bahçelievler Devlet Hastanesi yerleşkesinde hizmetini sürdüren Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Hastaneye vardıklarında doğumu çoktan başlamış olan kadın, bebeğini minibüste dünyaya getirdi.

Doğumu 7'nci ayında gerçekleşen bebek ve anne Güçlü, hastanede tedavi altına alındı. Burada kordon bağı kesilen, erken doğduğu için kuvöze alınarak kontrolleri ve bakımı yapılan bebek, daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Anne Mizgin Güçlü bugün hastaneden taburcu edilirken, bebeğin Cerrahpaşa'daki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.