İstanbul'da milletvekili seçimine ilişkin oy dağılımı açıklandı

İstanbul'da, pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) birinci bölgede 1 milyon 294 bin 150, ikinci bölgede 1 milyon 46 bin 691, üçüncü bölgede ise 1 milyon 261 bin 895 oy aldı.

İstanbul'da, pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde, Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) birinci bölgede 1 milyon 294 bin 150, ikinci bölgede 1 milyon 46 bin 691, üçüncü bölgede ise 1 milyon 261 bin 895 oy aldı.

İl Seçim Kurulunun kapısına asılan tutanaklara göre, İstanbul'da kayıtlı 11 milyon 367 bin 598 seçmenden 10 milyon 290 bin 806'sı sandığa gitti.

Sandık kurulu sayısının 30 bin 849 olarak belirtildiği tutanaklarda, oyların 215 bin 140'ı geçersiz olarak bildirildi.

28. Dönem Milletvekili Seçimleri İstanbul 1. Bölge sonuçlarına göre, 4 milyon 203 bin 519 seçmenden 3 milyon 838 bin 597'si oy kullandı.

İtiraz üzerine geçerli sayılan 4 bin 80 oyla birlikte toplam 3 milyon 769 bin 860 oy geçerli olarak belirlenirken, 68 bin 737 oy geçersiz sayıldı.

İstanbul İl Seçim Kurulundaki birleştirme tutanaklarına göre, 28. Dönem Milletvekili Seçimi İstanbul 1. Bölge oylarının 1 milyon 294 bin 150'sini AK Parti, 1 milyon 201 bin 90'ını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 297 bin 589'unu ise İYİ Parti aldı.

Oyların 235 bin 235'i Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), 227 bin 536'sı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 176 bin 9'u Türkiye İşçi Partisi (TİP), 114 bin 33'ü Yeniden Refah Partisi ile diğer partilerin adaylarına dağıldı.

İkinci Bölge'de 2 milyon 749 bin 293 oy geçerli sayıldı

İstanbul 2. Bölge'de 3 milyon 114 bin 944 seçmenden 2 milyon 806 bin 933'ü oy kullandı.

İtiraz üzerine geçerli sayılan 3 bin 634 oyla birlikte toplam 2 milyon 749 bin 293 oy geçerli olarak belirlenirken, 57 bin 640 oy geçersiz sayıldı.

Geçerli oyların 1 milyon 46 bin 691'ini AK Parti, 731 bin 495'ini CHP, 240 bin 293'ünü İYİ Parti aldı.

Oyların 202 bin 875'i Yeşil Sol Parti, 154 bin 555'i MHP, 102 bin 94'ü TİP, 107 bin 869'u Yeniden Refah Partisine dağıldı.

Üçüncü bölgede 88 bin 763 oy geçersiz sayıldı

İstanbul 3. bölgede 4 milyon 49 bin 135 seçmenden 3 milyon 645 bin 276'sı oy kullandı.

İtiraz üzerine geçerli sayılan 10 bin 305 oyla birlikte toplam 3 milyon 556 bin 513 oy geçerli olarak belirlenirken, 88 bin 763 oy geçersiz sayıldı.

Geçerli oyların 1 milyon 261 bin 895'ini AK Parti, 937 bin 286'sını CHP, 290 bin 718'ini İYİ Parti aldı.

Oyların 380 bin 467'si Yeşil Sol Parti, 230 bin 209'u MHP, 132 bin 694'ü TİP, 113 bin 323'ü Yeniden Refah Partisinin adaylarına dağıldı.

Üç bölgede geçerli oydan 3 milyon 602 bin 736'sını AK Parti, 2 milyon 869 bin 871'ini CHP, 828 bin 600'ünü İYİ Parti, 818 bin 577'sini Yeşil Sol Parti, 612 bin 300'ünü MHP, 410 bin 797'sini TİP, 335 bin 225'ini Yeniden Refah Partisi aldı.