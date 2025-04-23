Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi
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İstanbul'da Meydana Gelen Depremde Can Kaybı ve Yaralı Yok

İstanbul'da Meydana Gelen Depremde Can Kaybı ve Yaralı Yok
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar can kaybı veya yaralı olmadığını açıkladı. Depremin etkileri ve artçı sarsıntılar hakkında bilgi verildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen depremde şu ana kadar can kaybı ve yaralının bulunmadığını bildirdi. Yerlikaya, "Şu ana kadar yapılan taramalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir. Alt yapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildi. Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti.

Şu ana kadar yapılan taralamalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir. Alt yapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır. Olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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