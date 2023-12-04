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İstanbul'da meydana gelen deprem vatandaşları sokaklara döktü

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Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi ve Kartal'da vatandaşlar sokaklara çıktı.

MARMARA Denizi, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Kartal'da deprem sonrası vatandaşların sokaklara çıktığı görüldü.

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi. Kartal Soğanlık Yeni Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde depremi hisseden vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.

"DIŞARIYA ÇIKARAK TEDBİRİMİZİ ALDIK"

Kuyumcuda çalışan Emirhan Oruç, "Vitrini dizerken büyük bir sallantı hissettik. O anda direkt dışarıya baktık. İnsanlarda hissettiği için dışarıya çıktılar. Bizde dışarı çıkarak tedbirimizi aldık. Maraş depreminden sonra biraz korku vardı. Bende Kahramanmaraşlıyım az çok yaşananları biliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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