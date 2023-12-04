İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası çatlaklar tespit edildi

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenler ve Küçükçekmece'de çatlak oluşan binalara müdahale edildiğini açıkladı.

MARMARA Denizi, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Esenler'de 1, Küçükçekmece'de 1 binada çatlak olduğuna ilişkin ihbar alındığını ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edildiğini açıkladı. Küçükçekme'de çatlak oluşan binada ekipler inceleme yaptı.