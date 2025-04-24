İstanbul'da Meydana Gelen 6.2 Büyüklüğündeki Depremle İlgili Açıklamalar

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıyor. Bakan Memişoğlu, "Panik sebebiyle 60 hastamız bulunmaktadır. Hastalarımızın tedavileri devam etmekte, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi.

İstanbul'da dün meydana gelen 6.2'lik depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu AFAD Kriz Merkezi'nde son durumu değerlendirdi.

'SAĞLIK SİSTEMİMİZ OLASI DEPREME HAZIR'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Panik sebebiyle 60 hastamız bulunmaktadır. Hastalarımızın tedavileri devam etmekte, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız panik anlarında soğukkanlı davranmaları. Bütün hastanelerimizde hizmetlerimiz kesintisiz sürmekte. Sağlık sistemimiz olası depreme hazır. Halkımızın sağlığı için her adımı atıyoruz. İstanbul'da riski azaltmak için hep birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DEZENFORMASYON CİDDİ OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURABİLMEKTEDİR'

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Depremin ardından Cumhurbaşkanımız tüm görevlendirmeleri yaptı. Milletimizden istirhamımız resmi kurumların açıklamalarını dikkate almalarıdır. Bunlar dışındaki açıklamaları dikkate alınmamalıdır. Yanlış bilgiler, dezenformasyon ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bakanlarımız resmi kurumlarımız vatandaşlarımızı bilgilendirmektedir. Deprem Türkiye'nin bir gerçeği" dedi.