İstanbul'da Mevlit Kandili programları düzenlendi

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim camileri vatandaşlarla doldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunması, dua edilmesi ve yatsı namazının kılınmasıyla programlar sona erdi.