İstanbul'da metruk binada 21 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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İstanbul'da metruk binada 21 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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İstanbul'da metruk binada 21 düzensiz göçmen yakalandı

Avcılar'da metruk binada Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da metruk binada Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, Cihangir Mahallesi'nde gece saatlerinde denetim yapıldı.

Metruk bir binada inceleme yapan ekipler, oturum belgeleri olmayan Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

Cihangir Mahallesi, Afganistan, Pakistan, Avcılar, Güncel, Haberler

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