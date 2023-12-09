İstanbul'da Metrolarda 55 Bin Eşya Unutuldu

İSTANBUL'DA 2023 yılında metrolarda 55 bin eşya unutuldu. Unutulan eşyalar arasında solunum cihazı, tekerlekli sandalye, bilgisayar monitörleri bile var.

İstanbul'da metrolarda yıl içinde binlerce eşya unutuluyor. 2023 yılında ise 55 bin eşya unutuldu. Solunum cihazı, tekerlekli sandalye, bilgisayar monitörlerinin aralarında olduğu binlerce eşya, Metro İstanbul'un kayıp eşya ofisine teslim edildi.

Metro İstanbul Kurumsal İletişim Müdürü Aylin Erol, "2023 yıl içinde 55 bin yolcumuz eşyasını unuttu. Yine bize gelen başvurulara göre 6 bin 400 yolcumuz, 'ben eşyamı kaybettim' diyerek kayıp başvurusunda bulundu. Biz de bunların 5 bin 500'ünün eşyasını bularak teslim etmiş durumdayız. Enteresan eşyalar var içlerinde. Rutin de unutulabilecek eşyalar da var. Mesela rekor İstanbul kartta. Ağırlıklı olarak insanlar İstanbul kartını unutuyor. Bu kartlar bize geldikten sonra bir hafta içerisinde Belbim'e teslim ediliyor. Bunun haricinde nüfus cüzdanını unutan var, pasaportunu unutan var. Bu tarz kimlikler il nüfus müdürlüğüne, ilçe müdürlüğüne teslim ediliyor. Henüz hiç karşılaşmadık ama zararlı madde gibi şeyler teslim aldığımızda 155 üzerinden polis imdat ekiplerine teslim ediliyor" dedi.

"SÜNGER YATAK UNUTAN VAR"

Erol, "İlginç şeylerin içinde mesela yiyecekler de var. Bunları aldığımızda bir gün boyunca saklıyoruz. Gıda olduğu için hijyen sebebiyle bunlar bir gün sonrasında imha ediliyor ama onun haricindekiler depoda tutulmaya devam ediliyor. Bu ilginç eşyaların içerisinde mesela geçen sene karşılaştıklarımızda sünger yatak unutan var, bebek puseti unutanlar var. Tekerlekli sandalyesini unutmuş bir yolcumuz biz çok merak ediyoruz sonrasında nasıl yolculuğuna devam etti. Bilgisayar monitörleri var. Pahalı eşyalar da var. Yani bir DJ seti var. 35-40 bin lira değerinde. Solunum cihazı var . 50 bin lira değerinde" dedi.