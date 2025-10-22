İstanbul'da Metroda Oyuncak Tüfekle Video Çeken 17 Yaşındaki Çocuk Gözaltına Alındı
İstanbul'da metroda oyuncak tüfekle yolcuları tehdit eden 17 yaşındaki A.B.Ö. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan videolar üzerine harekete geçti.
İstanbul'da, metroda yolculara oyuncak tüfek doğrultarak video çekilen 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kişinin metroda tüfekle dolaşıp çevrede korku oluşturmasına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, elindeki oyuncak tüfeği vatandaşlara doğrultarak video çekilen kişinin 17 yaşındaki A.B.Ö. olduğunu tespit etti.
Hakkında soruşturma başlatılan A.B.Ö. Ümraniye'de yakalandı.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel