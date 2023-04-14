Üye Girişi
Haberi Paylaş
İstanbul'da Metroda Duman Paniği

İstanbul'da Metroda Duman Paniği

Güncel Haberler

Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağında metrodan yükselen dumanlar nedeniyle durakta paniğe neden oldu. Görevliler yolcuları tahliye ederken seferler bir süre durdu.

KİRAZLI-Yenikapı hattının Menderes durağında durağa yanaşan metrodan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Durakta acil durum alarmları çalarken seferler bir süre durdu.

Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağına saat 06.15'te yanaşan metronun altından dumanlar yükseldi. Görevliler hızla yolcuları tahliye ederken durakta da acil durum anonsları yapıldı.

Görevliler metrodan yükselen dumana yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Bir süre yapılamayan seferler metronun hareket etmesinin ardından normale döndü. Durakta yaşananlar yolcuları yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title