İstanbul'da Metrobüste Yangın Paniği

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Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yolcular tahliye edilirken seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü.

Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında, Haramidere metrobüs durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durağa yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edilirken, yangına görevliler müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, Beylikdüzü istikametindeki metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Metrobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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