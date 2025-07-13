İstanbul'da Metrobüste Yangın Paniği

İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü.

Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında, Haramidere metrobüs durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durağa yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edilirken, yangına görevliler müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, Beylikdüzü istikametindeki metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Metrobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.