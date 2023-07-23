İstanbul'da Metrobüste Arıza: Vatandaşlar Panikle Kaçtı

İstanbul Küçükçekmece'de Beşyol Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaparak dumanlar çıkardı. Vatandaşlar panikle duraktan kaçmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da durakta arıza yapan metrobüsten dumanlar çıktı, vatandaşlar panikle kaçmaya başladı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, Küçükçekmece'de Beşyol Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir metrobüs arıza yaptı. Metrobüsden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar panikle durağı terk etmeye başladı. Yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde, vatandaşların panik halinde duraktan kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL