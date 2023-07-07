İstanbul ulaşımında kilit rol oynayan metrobüs yollarında bozulmalar meydana geldi. Özellikle Okmeydanı-Perpa bölgesinde, asfaltın bir kısmının eridiği, bazı noktalarda çukurlaşmalar oluştuğu görüldü. Metrobüsü kullananlar da yollardaki bozulmalardan şikayetçi olduklarını belirtti.

İSTANBUL'da metrobüs yollarında bozulmalar meydana geldi. Mevcut yolda özellikle, Okmeydanı-Perpa kısmında yıpranan asfaltın çukurlaşmalar oluşturduğu, metrobüslerin yıpranmış yollardan geçişleri sırasında sallandığı görüldü. İBB'den metrobüs yollarında 'Beyaz Yol' uygulamasıyla ikinci çalışmanın başladığını açıklarken "Beton dökümünün olduğu istasyon, çalışma güzergahında 36 saat kapalı kalacak. Metrobüs bu istasyonu tek yönde pas geçecek. Yolcular bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüş yapabilecek. Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak" denildi.< İstanbul ulaşımında kilit rol oynayan metrobüs yollarında bozulmalar meydana geldi. Özellikle Okmeydanı-Perpa bölgesinde, asfaltın bir kısmının eridiği, bazı noktalarda çukurlaşmalar oluştuğu görüldü. Metrobüsü kullananlar da yollardaki bozulmalardan şikayetçi olduklarını belirtti.