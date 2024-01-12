15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Metrobüs Arızalandı, Trafik Yoğunluğu Oluştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyreden metrobüsün arızalanması, trafikte yoğunluğa sebep oldu. Avrupa yakasına geçme güzergahındaki metrobüs, köprü üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Metrobüsün sağ şeridi kapatması sonucu köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk, bazı sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyreden metrobüsün arızalanması, trafikte yoğunluğa sebep oldu.
Avrupa yakasına geçme güzergahındaki metrobüs, köprü üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Metrobüsün sağ şeridi kapatması sonucu köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Yoğunluk, bazı sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.