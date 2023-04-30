İstanbul'da metro ve metrobüs duraklarında TEKNOFEST yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ü ziyaret eden vatandaşlar nedeniyle metro ve metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor.