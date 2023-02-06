İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı Güncel Haberler İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin uzatıldığı duyuruldu. Açıklamada bu akşam M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mecidiyeköy, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarında seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Metro İstanbul İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.