İstanbul'da Mesai Bitiminde Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü mesai bitiminin ardından bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü mesai bitiminin ardından bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası Tem Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa'dan Ispartakule gişelerine kadar trafik yoğun seyrediyor.

D-100 kara yolunda, Haliç Köprüsü'nden başlayan trafik yoğunluğu Küçükçekmece'ye kadar devam ediyor. Okmeydanı mevkisinden Zincirlikuyu'ya kadar çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avcılar girişinde çift yönlü yoğunluk gözlenirken, Ambarlı mevkisinde de trafik ağır seyrediyor.

Tem Otoyolu Hasdal mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü trafik gözleniyor.

Haramidere'den başlayan trafik Beylikdüzü'ne kadar sürüyor. TEM Otoyolu Bahçeşehir, Esenyurt ve Haramidere bağlantı yollarında da araç yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik, çift yönlü olarak Pendik'e kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli Ataşehir arasında yoğunluk gözleniyor. Şile Otoyolu'nda Üsküdar'dan Çekmeköy'e kadar trafik ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte Altunizade mevkisinden başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Anadolu Yakası'na girişte başlayan yoğunluk, Ümraniye'ye kadar devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.