İstanbul'da merdiven boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binanın merdiven boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binanın merdiven boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.L. yönetimindeki 34 BPK 330 plakalı otomobil, Karlıtepe Mahallesi'nde seyir halindeyken bir binanın merdiven boşluğuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı araçtan kurtarılan S.L, kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle park halindeki başka bir araçta da hasar meydana geldi.
Merdiven boşluğuna düşen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel