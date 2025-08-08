İstanbul'da Maskeli Şüphelilerin Silahlı Saldırısı: 3 Yaralı, 4 Tutuklu
Başakşehir ve Küçükçekmece'de iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi yaralandı. Polis, olaylara karışan 4 şüpheliyi gözaltına alarak tutukladı.
BAŞAKŞEHİR ve Küçükçekmece'de iş yerlerine maskeli şüpheliler tarafından düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi yaralandı. Saldırıların ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Başakşehir ve Küçükçekmece'de 30 Temmuz, 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde farklı iş yerlerine maskeli şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olaylarla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıların aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Kimlikleri ve adresleri belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Operasyonda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 1 ruhsatsız tabanca ve motosiklet kaskı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.