İstanbul'da marketlere hırsızlık operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da farklı ilçelerde kapılarını kırdıkları marketlerden alkol ve tekel ürünü çalan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'da 4 ayrı marketin kapılarının kırılarak içeriden alkol ile tekel ürünlerinin çalındığı ihbarını aldı. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda; şüphelilerin yakalanmamak için çaldıkları 3 farklı araç plakasını, kullandıkları araca taktıkları bu şekilde polisten kaçtıkları belirlendi. Plakaları tespit eden ekipler detaylı inceleme sonucunda hırsızlık şüphelilerinin kimlik bilgilerine ulaştı. Hırsızlık şüphelileri Baran Y. (21), Uğur S. (25), Muhammed H. (17), Tuncay A. (16) ve Aydın D. (27), ekiplerin operasyonu sonucunda kullandıkları araçla birlikte yakalandı. Şüphelilerden yaşları küçük olan 2 kişi Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.