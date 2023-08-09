İstanbul'da market yangını paniğe neden oldu
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İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan market itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan market itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Subaşı Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedene markette çıktı. Yangın nedeniyle içerideki vatandaşlar hızlıca dışarı çıkarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler market yangınını söndürürken maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel