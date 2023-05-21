İstanbul'da market ve bina hırsızlıkları güvenlik kamerasında

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde meyve dolu kasaları çalan şüpheliler ile bisiklet ve bebek arabası çalan kişiler güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİOSMANPAŞA'da bir marketin manav tezgahından meyve dolu kasaları çalan 1'i kadın 2 kişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Yine Gaziosmanpaşa'da bir binaya giren kişi, bisiklet çalarken, Sultangazi'de bir kişi ise girdiği binada bulunan bebek arabasını çaldı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARI PERDELEME YAPTILAR

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde 19 Mayıs Cuma günü sabaha karşı cadde üzerinde bulunan bir marketin önüne araçla gelen cerrahi maskeli biri kadın iki kişi, kapalı olan marketin manav tezgahına yöneldi. Çevreden geçenlerin fark etmemesi için eğilerek oturan ikili, park halindeki araçları kendilerine perdeleme yaptı. Şüpheliler yaklaşık beş dakika içerisinde, kasa kasa meyveleri geldikleri araçlara yükledi. 4 bin TL değerindeki ürünleri çalan şüpheliler, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

BİSİKLET VE BEBEK ARABASI HIRSIZLIĞI KAMERADAYine Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahalllesi Kavaklıdere Sokak'ta yürüyen iki kişiden biri, kapısının açık olduğunu fark ettiği binaya girdi. Tüm katları gezen kişi, bir dairenin önündeki bisikleti çalarak, binadan ayrıldı. Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde ise, 14 Mayıs Pazar günü bir binaya giren kişi, içeride bulunan bebek arabasını çalarak, kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.