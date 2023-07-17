İstanbul'da market kavgası anbean kaydedildi

İstanbul'da bir marketin önünde çıkan kavgada bir kişi markete sığındıktan sonra diğer gruptan bir kişi markete saldırdı. Olay, cep telefonu ve işyeri kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da bir marketin önünde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi kaçarak markete sığındı. Diğer gruptan bir kişi markete saldırdı. O anlar cep telefonu ve işyeri kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Cumartesi günü akşam 20.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflardan biri markete sığındı. O sırada market sahibi kepenkleri indirerek kavgayı önlemeye çalıştı. Öfkesine hakim olamayan diğer gruptan bir şahıs markete saldırmaya başladı. Marketin önünde bulunan içecek dolaplarına zarar veren şahıs, arkadaşları tarafından uzaklaştırılırken o anlar cep telefonu ve iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL