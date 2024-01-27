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İstanbul'da Makas Atan Sürücüye 16 Bin 905 Lira Cezai İşlem Uygulandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsüne 16 bin 905 lira ceza kesti. Sürücüye, makas atmak, öndeki aracı yakın takip etmek, saygısızca araç kullanmak, yönetmeliğe aykırı plaka takmak ve abartı egzoz kullanmak gibi suçlardan ceza uygulandı.

İstanbul'da makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsüne 16 bin 905 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 25 Ocak'ta bir sürücünün Haramidere bağlantı yolunda makas atarak ilerlediği anlara ilişkin görüntülerinin sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerden, 34 DGL 90 plakalı otomobil sürücüsünün K.C.C. olduğu tespit edildi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "öndeki aracı yakın takip", "saygısızca araç kullanmak", "yönetmeliğe aykırı plaka takmak" ve "abartı egzoz kullanmak" maddelerinden toplam 16 bin 905 lira ceza uygulandı.

Öte yandan K.C.C, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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