İstanbul'da Makas Atan Sürücünün Kaza Anı Kamerada

İstanbul'un Beykoz ilçesinde hafif ticari aracıyla "makas atarak" ilerleyen sürücünün kamyonete çarpıp devirmesi araç içi kamerasınca kaydedildi.

TEM Otoyolu Kavacık mevkisi Edirne istikametinde "makas atarak" ilerleyen hafif ticari araç, şerit değiştirdiği sırada aynı yönde seyreden kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet devrilerek, otoyolda sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, her iki aracın sürücüsü ve yolcularının kazayı yara almadan atlattığı tespit edildi.

Araçlarda hasara yol açan kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Öte yandan, kaza anı aynı yönde seyreden bir başka otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, makas atarak ilerleyen hafif ticari aracın çarptığı kamyonetin devrildiği anlar yer alıyor.