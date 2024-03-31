İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Yoğunluk

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 11 milyon 314 bin 516 kişinin sandık başına gideceği İstanbul'da, yerel yöneticilerini seçecek olan vatandaşlar okulların önünde yoğunluk oluşturuyor.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olabilmek için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz, Saadet Partisinin adayı Birol Aydın ve DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarışıyor.

Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı kentte, 33 bin 228 sandık kuruldu. İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek.

Kentte, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçecek İstanbullular, sabah saatlerinde sandıkların kurulduğu okullara gelmeye başladı. Oy verme işlemi başladığında okula alınan vatandaşlar, sandıkların bulunduğu sınıfların önünde yoğunluk oluşturdu. Görevlilerin sırayla içeri aldığı vatandaşlar, kabinlerde tercihlerini yaparak oy pusulalarının bulunduğu zarfları sandığa bıraktı. 4 tercih yapılacak olması ve pusulaların zarfa katlanarak koyulması seçmenlerin kabinlerde uzun kalmasına neden oluyor.

Polis ekipleri de okullarda güvenlik önlemi aldı.

Türkiye'de en fazla seçmen sayısı bulanan okullardan Avcılar Leyla Bayram İlkokuluna gelen seçmenler, sabah 07.00'den itibaren bahçede oy kullanma saatini beklemeye başladı. 55 sandığın bulunduğu ve 19 bin 249 kişinin oy kullanacağı okulda, yaklaşık 500 personel görev yapıyor.

Beykoz ve Ümraniye'de bazı okulların önüne erken saatlerde gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.