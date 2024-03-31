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İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Oy Verme İşlemi Devam Ediyor

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İstanbul'da, sabah 08.00'da başlayan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işleminde günün yarısına gelindi.

Beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçecek İstanbullular, sabah saatlerinden itibaren sandıkların kurulduğu okullara gelmeye başladı.

Öğle saatlerine doğru sandıklarda yoğunluğun arttığı görülürken oylamada 4 tercih yapılacak olması ve pusulaların zarfa katlanıp koyulması seçmenlerin kabinlerde uzun kalmasına neden oluyor.

Fatih'teki Hırkai Şerif Ortaokulu'na gelen seçmenler, sandıkların bulunduğu sınıfların önünde sıra oluşturdu.

Vatandaşlar, sandık görevlilerinden aldıkları pusulalarla kabine girip oylarını kullandı. Okulda zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullanacağı Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de seçmenler yoğunluk oluşturdu.

Oy vermeye araçlarıyla gelen sürücüler caddede çift sıra halinde park edince sonradan gelen sürücüler araçlarına yer bulmakta zorlandı.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya İlkokulu'nda oy kullanmaya gelen seçmenler, okul önünde kuyruk oluşturdu. Oylarını kullanan bazı seçmenler okul önünde sohbet ederken bazıları ise oyunu kullanıp buradan ayrıldı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da oyunu kullandıktan sonra seçim bölgesindeki okulları gezdi. Atikali İlkokulu'ndaki seçim görevlilerine başarılar dileyen Turan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Sandık görevlisi kadın fenalaştı

Kağıthane Ahmet Çuhadaroğlu Ortaokulu'nda "1226" numaralı sandıkta görevli bir kadın, fenalaşarak baygınlık geçirdi. Okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı görevli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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