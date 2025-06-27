İstanbul'da Maarif Modeli 5G Bilim Çalıştayı Gerçekleştirildi

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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Maarif Modeli 5G Bilim çalıştayında, öğretmenler ve akademisyenler bir araya gelerek '5G Bilim' yaklaşımını değerlendirdi. Çalıştayda, fen bilimleri öğretmenleri laboratuvarlarda deneyler gerçekleştirdi ve uygulamalı eğitimlerin önemi vurgulandı.

İstanbul'da düzenlenen "Maarif Modeli 5G Bilim: Bilimin 5G'siyle Geleceği Şekillendir Çalıştayı"nda, ortaokul ve lise öğretmenleri ile akademisyenler bir araya geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) yapılan açıklamaya göre, çalıştay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi işbirliğinde 25-27 Haziran'da İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

"5G Bilim" yaklaşımını teorik ve uygulamalı yönleriyle değerlendirmeyi, ders içi uygulamalara entegre etmeyi ve sınıf ortamında bilimsel düşünmeyi teşvik eden yöntemler geliştirmeyi amaçlayan çalıştayda, İstanbul'daki öğretmenler İTÜ akademisyenleriyle buluştu.

Çalıştayın açılışında konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, sürdürülebilirlik ve güvenilirlik bakımından en iyi kaynağın insan kaynağı olduğuna dikkati çekti.

İnsan kaynağına katma değer eklenmesinin, liseler ve üniversitelerle birlikte ülkeye ve insanlığa katkı sunmak anlamına geldiğinin altını çizen Mandal, laboratuvarlar ve atölyeler gibi ders dışı ortamların öğrencilerin öğrenme ve deneyim kazanmasında büyük rol oynadığını belirtti.

Maarif Modeli kapsamında yetiştirilecek insan kaynağına katkı sağmayı hedefleyen programın ilk kez gerçekleştiğini vurgulayan Mandal, bunu gelecek yıllarda da sürdürme niyetinde olduklarını kaydetti.

Üç gün süren çalıştay kapsamında fizik, kimya ve biyoloji branşlarından lise öğretmenleri, ortaokullar ve imam hatip liselerinin fen bilimleri öğretmenleri, İTÜ akademisyenleriyle Fen-Edebiyat Fakültesindeki laboratuvarlarda deneyler gerçekleştirdi.

Çalıştayın son günü İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki kapanış oturumunda sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, fen bilimleri alanındaki uygulamalı eğitimlerin taşıdığı değere vurgu yaptı. Yentür, Maarif Modeli kapsamındaki bu çalıştayın üniversite-okul işbirliği açısından ülkeye örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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