Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Lüks Rezidansa Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Pendik'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 196 tabanca, 3 bin 61 mermi ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul Pendik'te lüks bir rezidansa düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 196 tabanca, bu tabancalara ait 196 şarjör, 3 bin 61 mermi ve yüzlerce tabanca gövdesi ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Yasadışı silah ticareti yapan kişilere karşı yürütülen çalışmalar sonucu, şüphelilerin ev ve iş yeri olarak kullandıkları adreslerde silah üretimi yaparak, buraları "zula" olarak tabir edilen depo şeklinde kullandıkları belirlendi.

Lüks rezidansı silah imalathanesi gibi kullanmışlar

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 27 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında Pendik'te operasyon düzenlendi. Lüks rezidansa yapılan baskında 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 9 milimetre çapında 196 tabanca ve bu silahlara ait 196 şarjör, 3 bin 61 mermi, bin 568 tabanca gövdesi, 446 icra yayı ve mili, 325 iç kızak, 250 tabanca sürgüsü, 179 tabanca namlusu, muhtelif sayıda silah parçaları, bir taşlama makinesi, silah imalatında kullanılan bir matkap ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

10 ayda 11 bin 99 tabanca ele geçirildi

Öte yandan, yılbaşından bu yana il genelinde ruhsatsız 'silah bulundurma ve taşıma/imalatı, sevkiyatı ve ticareti' suçları kapsamında ruhsatsız silah bulundurma, taşıma, yasadışı imalat, sevkiyatı ve ticareti suçu kapsamında 9 bin 911 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığı açıklandı.

Söz konusu tarihlerde 11 bin 99 tabanca, 443 uzun namlulu ve otomatik silah, 52 bin 569 merminin ele geçirildiği aktarılan operasyonlarda, silah gövdesi, sürgüsü, namlu, tetik tertibatı, çıkarıcı, iğne, pim, icra yayı ve milinden oluşan 17 bin 780 silah parçasının yakalandığı aktarıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar ve mermiler ile silah parçaları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul'da Lüks Rezidansa Silah Kaçakçılığı Operasyonu
Kaynak: ANKA / Güncel

Operasyon İstanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Pendik Hukuk Suç

Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı

Hamas, İsrail katliamının yıl dönümünde saldırı başlattı

 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti

 Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Vay vatandaşın haline! Yeni yıl okkalı zamlarla geliyor
Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 7 Ekim GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı? Başvuru ekranı Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? KYK BURS BAŞVURUSU: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır? Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.