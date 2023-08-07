İstanbul'da Lüks Otomobillerin Konsollarını Çalan 5 Şüpheli Yakalandı

İstanbul genelinde aynı tür lüks otomobillerin konsollarını çalan 5 şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı. Lüks otomobillerin konsollarına dadanan hırsızlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da aynı tür lüks otomobillerde meydana gelen konsol hırsızlıkları ile ilgili çalışma yürüttü. Küçükçekmece, Esenler, Bayrampaşa ilçelerinde 7 konsol hırsızlığı, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde 2 adet plaka hırsızlığı ayrıca Esenler'de evden çalınan araç anahtarıyla oto hırsızlığı olmak üzere toplam 10 olayın failleri yakalandı. Ayrıca bir resmi belgenin düzenlemesinde yalan beyanda bulunan kişi de yakalanan hırsızların içinde yer alıyor. Tespit edilen lüks otomobil hırsızları İzzethan Ş.' nin ( 19 ) 69 suç kaydı, Orhan K.'nın (29) 21 suç kaydı, Muhammet E. O.'nun (20) 66 suç kaydı, Mert D.'nin (18) 41 suç kaydı ve cezaevinde olan Orhan Y.'nin ( 23) 22 suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlar, 4 Temmuz'da Esenyurt'ta yakalanırken firari Mert D. aynı tarihte Bağcılar'da gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan lüks otomobillerin konsollarını çalan hırsızları güvenlik kameralarınca da görüntülendi. Görüntülerde hırsızların yanına yaklaştıkları aracın camından otomobilin konsolunu çaldıkları görülüyor. - İSTANBUL