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İstanbul'da lüks bir sitede çıkan kavgada iki grup arasında yaşanan olaylar cep telefonu kameralarına yansıdı

Güncel Haberler

İstanbul'da Esenyurt Ökevler Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede çıkan kavgada, iki grup birbirine saldırdı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Olay anları ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da lüks bir sitede çıkan kavgada, iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Tekme, tokat birbirine saldıran tarafları polis ekipleri güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar cep telefonunu kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Ökevler Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede yaşandı. İddiaya göre oğlunun dövülmesine sinirlenen bir baba, ortalığı birbirine kattı. İki grup arasında yaşanan olay dakikalarca sürerken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler, ortalığı birbirlerine katan şahısları durdurmakta güçlük çekerken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt İstanbul Güncel Haberler

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