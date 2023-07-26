İstanbul'da Lüks Araçtan Gösterge Paneli Çalındı

İstanbul'da bir site içerisinde park halindeki lüks marka araca giren hırsızlar, yaklaşık 100 bin TL değerindeki gösterge panelini çalarak kayıplara karıştı. Olay, Esenyurt Akevler Mahallesi'nde yaşandı ve anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da bir site içerisinde park halindeki lüks marka araca giren hırsızlar yaklaşık 100 bin TL değerindeki gösterge panelini çalarak kayıplara karıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Esenyurt Akevler Mahallesi'nde dün sabaha karşı bir sitenin otoparkında yaşandı. İddiaya göre, sabaha karşı beyaz bir otomobille gelen iki hırsızlık şüphelisi, gözüne kestirdikleri lüks bir otomobilin yanına yaklaştı. Aracın ön camını kıran şüpheliler, dakikalar içerisinde aracın gösterge panelini alarak kendi arabalarına yüklediler. Yaşanan hırsızlık anı site sakini tarafından anbean kaydedilirken, şüphelilerin rahat tavırları pes dedirtti. Olayla ilgili polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL