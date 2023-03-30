İstanbul'da lokantaya silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa'da lokantaya silahla ateş açıldı, bir kişi yaralandı.

Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki lokantaya motosikletle gelen şüpheli, dışarıdan tabancayla iş yerine ateş açtıktan sonra kaçtı.

Saldırıda lokanta çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, cam bölmesine 3 kurşun isabet eden iş yeri ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

"Önce kavga etmişler, sonra geri dönüp kurşunlamışlar"

Lokantanın ortağı olduğunu söyleyen Ufuk Aydın, saldırıyı öğrenince iş yerine geldiğini belirterek, "1-2 saat önce gelmişler, burada kavga etmişler, sonra geri dönüp kurşunlamışlar. Tanımıyorum, mevzuyu da tam olarak bilmiyorum. Herhalde müşterilerden biri. Olayda bir çalışan omzundan yaralandı." diye konuştu.

Öte yandan, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletli şüphelinin kaldırımdan geçişi ve olayın ardından çevredekilerin kaçarak uzaklaşması yer alıyor.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.