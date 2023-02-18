İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor Güncel Haberler İstanbul'da lodos dolayısıyla bazı vapur seferleri yapılamıyor. İstanbul'da lodos dolayısıyla bazı vapur seferleri yapılamıyor. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabildiği belirtildi. Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Kadıköy Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.