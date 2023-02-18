İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
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İstanbul'da lodos dolayısıyla bazı vapur seferleri yapılamıyor.
İstanbul'da lodos dolayısıyla bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabildiği belirtildi.
Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel