Haberler

AKOM'dan İstanbul için lodos fırtınası uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık bir havaya bırakacak.

Lodos yönlü rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonu 13 ila 16 derece civarına yükselmesi bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle saatte 50 ila 80 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Deniz Akkaya'dan tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili akıl almaz sözler

Tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili sözleri infial yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim