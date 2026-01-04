Haberler

İstanbul'da lodos etkili oldu; dalgalar mendirekleri aştı

İstanbul'da lodos etkili oldu; dalgalar mendirekleri aştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cuma akşamı başlayan lodos, İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve dev dalgalarla etkili olmaya devam ediyor. Ağaçların devrilmesi ve araçlarda hasar meydana gelirken, bazı bölgelerde çöp konteynerleri de devrildi.

İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinden itibaren başlayan lodos, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Avcılar Sahili'nde kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgalar mendirekleri aşarak sahile ulaşırken bazı ağaçların dalları kırıldı Bazı bölgelerde ise çöp konteynerlerinin devrildiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos, şiddetini sürdürdü. Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, araçlarda hasar meydana geldi. Avcılar'da lodosun etkisiyle denizde oluşan dalgaların boyu mendirekleri aştı. Sahile yürüyüşe gelenler cep telefonu kameralarıyla dalgaların oluşturduğu görüntüleri kaydederken, bazıları ise şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Lodos nedeniyle ağaç dallarının kırıldığı, bazı bölgelerde ise çöp konteynerlerinin devrildiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi
Maduro operasyonunda ağır bilanço! Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler

Maduro operasyonunda ağır bilanço! Aralarında çok sayıda sivil de var
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti