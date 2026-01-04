İstanbul'da lodos etkili oldu; dalgalar mendirekleri aştı

İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinden itibaren başlayan lodos, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Avcılar Sahili'nde kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgalar mendirekleri aşarak sahile ulaşırken bazı ağaçların dalları kırıldı Bazı bölgelerde ise çöp konteynerlerinin devrildiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos, şiddetini sürdürdü. Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, araçlarda hasar meydana geldi. Avcılar'da lodosun etkisiyle denizde oluşan dalgaların boyu mendirekleri aştı. Sahile yürüyüşe gelenler cep telefonu kameralarıyla dalgaların oluşturduğu görüntüleri kaydederken, bazıları ise şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Lodos nedeniyle ağaç dallarının kırıldığı, bazı bölgelerde ise çöp konteynerlerinin devrildiği görüldü.