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Lodos etkili oluyor

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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İstanbul'da lodos nedeniyle 2 metreyi bulan dalgalar sahile vurdu.

İstanbul'da lodos nedeniyle 2 metreyi bulan dalgalar sahile vurdu.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkisini gösteren lodos, sabah saatlerinden itibaren şiddetlendi.

Kent genelinde hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkan lodos nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilinde yüksekliği 2 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Şiddetli lodosun bugün ve yarın da etkili olacağı bildirildi.

Lodos etkili oluyor

Lodos etkili oluyor

Lodos etkili oluyor

AA / Alptekin Soykan - Güncel

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