İstanbul'da LGS Sınavı Tamamlandı

İstanbul'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı.

Kent genelinde 581 okulda, 188 bin 129 öğrencinin girdiği iki oturumlu sınav sona erdi. Bakırköy'deki Emlak Kredi Bankası Ortaokulu'nda sınava giren öğrencileri çıkışta aileleri alkışlarla karşıladı.

Sınav sonrası gözyaşlarına hakim olamayan bazı öğrencileri, aileleri sarılarak teselli etti. Bazı aileler de sarıldıkları çocuklarına destek verdi.

Sınavın güzel geçtiğini söyleyen Irmak Ortalı, matematik sorularında biraz zorlandığını belirterek, Türkçe sorularının ise beklediğinden daha kolay çıktığını kaydetti.

Baba Metin Ortalı ise kızı için sınavın güzel geçtiğine emin olduğunu ifade ederek, tüm öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öğrencilerden Ece Sarmaşık, Türkçe sorularının kendisini biraz ikilemde bıraktığını aktararak, "Matematik ve fen iyi geçti, eleyici bir sınavdı. Bence geçen seneye göre daha zordu. 15-25 dakika daha olsa daha iyi olabilirdi. Yani 430-440 civarı alacağımı düşünüyorum." dedi.

"Sözelde çok fazla paragraf sorusu olduğu için bazı arkadaşlarım yetiştirememiş"

Sınavın kendisi için kolay geçtiğini belirten Serra Arslan, "Sayısal, sözele göre daha kolaydı bence. Sözelde çok fazla paragraf sorusu olduğu için bazı arkadaşlarım yetiştirememiş. Sayısal bayağı kolaydı diğer LGS'lere göre. Fen ve matematik bayağı kolaydı ve kısa sorular vardı. Bu beni çok mutlu etti. Süre sıkıntım olmadı. Hedefim Bahçelievler Anadolu Lisesi ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi. Puan beklentim belki 460 üstü olabilir." diye konuştu.

Azra Gemici ise sözel oturumda beklediğinden daha zor sorular geldiğini kaydederek, oturumun ortalama derecede geçtiğini, sınavda ağlayan arkadaşlarının da olduğunu, zorlanmasına rağmen kendisini motive ederek sınava devam ettiğini söyledi.

Gemici, sayısal oturumun kolay geçtiğini ifade ederek, "Ben zorlanmadım o kadar. Matematikte de iki tane boşum var, onlar da ayırt edici sorulardı. Süre sıkıntım olmadı tam geldi ama mesela geri dönüp sorulara bakmak istiyordum onlar için zamanım olmadı." ifadelerini kullandı.

Baba Akın Gemici ise bütün öğrencilere geçmiş dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Kızımız elinden gelenin en iyisini yaptı. Bizim için önemli olan çocuğumuzun azimle disiplinle gayretle elinden gelenin en iyisini yapması için çaba sarf etmesi. Sonucunda herkes umarım hak ettiği yere girecektir. Bütün çocukların kısmetinde ne varsa hepsi için hayırlısı olsun diyoruz."