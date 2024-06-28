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İstanbul'da LGS'de 500 tam puan alan 3 öğrenci Türkiye birincileri oldu

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İstanbul'da Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu'nda eğitim gören 3 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri oldu. Öğrenciler, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İstanbul'da aynı okulda eğitim gören 3 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran'da düzenlenen sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından dereceye giren öğrenciler belli oldu.

Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu'nda eğitim gören ve merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrenciler Ecrin Kaptan, Ebrar Nalbant ve Mehmet Arif Yıldız, adlarını Türkiye birincileri arasına yazdırdı.

Mutluluklarını öğretmenleri ve aileleriyle paylaşan öğrencilerden Ecrin Kaptan, AA muhabirine, 4 yıllık emeğinin karşılığını almanın sevincini yaşadığını söyledi.

LGS'ye yönelik çalışma performansından bahseden Kaptan, "Konu eksiği bırakmadım, takıldığım konuları tekrar ettim ve yanlış yaptığım soruları öğretmenlere sordum. Sıkı ve düzenli çalıştım." diye konuştu.

Başarısında emeği olan ve kendisini her zaman destekleyen ailesi ile öğretmenlerin teşekkür eden Kaptan, "Bazen çok yanlış çıkardığım oluyordu. Bu durum beni ve onları mutsuz ediyordu. Onlar, bana inandıkları için arkamda durdular ve bu sayede başardım." dedi.

Kaptan, günlük olarak hafta içi 150-200, hafta sonu ise yaklaşık 400 soru çözdüğünü belirterek, İstanbul Erkek Lisesi'nde okumak istediğini ifade etti.

Ebrar Nalbant da kendileri için zorlu bir süreci atlattıklarını ve halen heyecanlı olduğunu söyledi.

Sınavda genel olarak rahat olduğunu anlatan Nalbant, sınav sonrası kontrol ettiği cevapların hepsinin doğru olduğunu görünce büyük sevinç yaşadığını kaydetti.

Nalbant, gelecek yıl sınava girecek öğrencilere, stres yapmamaları ve zamanı iyi kullanmaları önerisinde bulundu.

Mehmet Arif Yıldız da sınav sonucunun açıklanmasının ardından 500 tam puan aldığını görünce çok mutlu olduğunu, sevincini ailesi ve öğretmenleriyle paylaştığını kaydetti.

Yıldız, mühendislik okumak istediğini sözlerine ekledi.

Okul Müdürü Mehmet Kızılay ise başarılı öğrencileriyle gurur duyduklarını söyledi.

Okulun 6 yıldır şampiyon çıkardığını fakat bu yıl 3 öğrencinin birden tam puan aldığını vurgulayan Kızılay, "Şampiyonluk kültürü olan bir okul. Öğrencilerimiz bu inançla bu okula başlıyor. Çalışmalarının karşılığını aldıkları için onlar da biz de mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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