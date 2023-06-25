İstanbul'da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne Polis Engeli

İstanbul'da 21'inci LGBTİ+ Onur Yürüyüşü, polis engellemelerine karşın Şişli'de yapıldı. Yürüyüşün ardından polis, gruplara müdahale etti. Aralarında gazeteciler Candan Yıldız ile Hazal Sipahi'nin ve avukatların da olduğu çok sayıda kişi ablukaya alındı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul'da 21'inci LGBTİ+ Onur Yürüyüşü, polis engellemelerine karşın Şişli'de yapıldı. Yürüyüşün ardından polis, gruplara müdahale etti. Aralarında gazeteciler Candan Yıldız ile Hazal Sipahi'nin ve avukatların da olduğu çok sayıda kişi ablukaya alındı. Avukatların da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken Yıldız ve Sipahi, ablukadan çıkarıldı.

İstanbul'da 21'inci LGBTİ+ Onur Yürüyüşü kapsamında etkinlikler öncesinde bugün Metro'daki Taksim ve Şişhane durakları kapatıldı. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi'ne ve Taksim Meydanı'na çıkan sokakları da bariyerlerle kapattı. Yürüyüş öncesinde Şişli'deki Mıstık Parkı'nda bir araya gelen gruplar, basın açıklamasını okudu. Açıklamanın ardından sloganlar ve ıslıklar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

GAZETECİLER ABLUKAYA ALINDI

Gruplar dağıldıktan sonra polis, sokakta bekleyenleri ablukaya aldı. Dansçı Serkan Bozkurt ile T24'te çalışan gazeteciler Candan Yıldız ile Hazal Sipahi de uzun bir süre ablukada bekletildi. Bu sırada avukatlar ve gazeteciler ile İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin ile tartışma yaşandı. Yıldız ve Sipahi ablukadan çıkarılırken Bozkurt gözaltı aracına bindirildi.

AVUKATLARA GÖZALTI

Yıldız, "Yani bu İletişim Başkanlığı kartının, gazeteciliğin tek ölçüsü olması meselesi çok problemli. Burada kaçımızın İletişim Başkanlığı kartı var? Bu, sizi gazeteci olmaktan alıkoyabilir mi, koyamaz yani. O yüzden bunun bir an önce son bulması gerekiyor" tepkisini gösterdi.

Öte yandan, aralarında avukatların da bulunduğu çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.