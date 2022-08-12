İstanbul'da lahmacun fiyatı tartışması; Bağcılar'da 15, Sultanahmet'te 40 lira

EKONOMİK ve dışarıda hızlıca tüketilebilecek lezzetlerden biri olması nedeniyle daha sık tercih edilen lahmacunun fiyatı İstanbul'un ilçelerinde farklılık gösteriyor.

EKONOMİK ve dışarıda hızlıca tüketilebilecek lezzetlerden biri olması nedeniyle daha sık tercih edilen lahmacunun fiyatı İstanbul'un ilçelerinde farklılık gösteriyor. Bağcılar'da 15 liradan satılan lahmacunun fiyatı Fatih Sultanahmet'te 40 lirayı buluyor. Fiyat farkı esnaf arasında da tartışma konusu. Emir Koca, "Hile karıştırmasa 10 liraya, 15 liraya lahmacun satamazlar. Mesela tavuk etini kıyma olarak çekip, lohusa şerbetiyle kırmızı et haline getirebilirler" dedi. Ucuza lahmacun satan Hüseyin Erdem ise, "Fiyat farkı kiradan, elemanından, giderinden kaynaklanıyor " diye konuştu.

Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan lahmacunda ilçelere göre fiyat değişimi dikkat çekti. Bağcılar'da 15, Sultanahmet'te ise 40 liraya kadar olan fiyatlardaki değişimi ucuz satan esnaf 'kira ve eleman gideri' olarak yorumlarken, pahalıya satanlar ucuz lahmacunda tavuk etinin lohusa şerbetiyle renklendirilerek kullanıldığını iddia etti.

"TAVUK ETİNİ LOHUSA ŞERBETİYLE KIRMIZI ET HALİNE GETİREBİLİYORLAR"

SULTANAHMET'TE 40 LİRA… TAVUK TAŞLIĞI KULLANANLAR VAR

BEŞİKTAŞ'TA 23 LİRA… MALİYET DÜŞSÜN DİYE HALDEN ALIYORUZ

"FAZLA KİRA VERENLE AYNI SATMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

VATANDAŞ TANIDIĞI YERDEN LAHMACUN TÜKETİYOR