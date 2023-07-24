Beşiktaş'ta genç bir kadına laf atan şahıs vatandaşlar tarafından darp edildi. Kağıthane'de polise direnen şahıs ise gözaltına alındı.

İstanbul'da laf atma iddiasına dayak kamerada

Beşiktaş'ta genç bir kadına laf atan şahıs vatandaşlar tarafından darp edildi

Kağıthane'de polise direnen şahıs ise gözaltına alındı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta genç bir kadına laf attığı iddia edilen yabancı uyruklu bir şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Kağıthane'de ise polis ekiplerine direnen bir şahıs gözaltına alındı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs genç bir kadına laf attı. Bu iddiayı duyan çevredeki vatandaşlar, yabancı uyruklu şahsı tekme ve yumruklarla darp etti. Yabancı uyruklu şahsın daha fazla darp edilmesini yine çevredeki vatandaşlar önledi.

Öte yandan Kağıthane Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi'nde bir şahıs polis ekiplerine direndi. Direnen şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.