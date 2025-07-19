İstanbul'da Kuyumcudan 24 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan 3 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Kuyumcudan 24 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan 3 Zanlı Tutuklandı
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İstanbul Fatih'te, bir kuyumcudan 24 milyon lira değerinde altın ve mücevher çaldıkları iddiasıyla yakalanan üç zanlı tutuklandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve polis ekipleri zanlıları hızlı bir şekilde yakaladı.

İstanbul Fatih'te kuyumcudan 24 milyon lira değerinde altın ve mücevher çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 28 Mayıs'ta Molla Fenari Mahallesi Nuru Osmaniye Caddesi'ndeki bir kuyumcudan gece saatlerinde 24 milyon 234 bin lira değerinde altın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kuyumcuya motosikletle gelen maskeli 2 şüphelinin, kopyalama yöntemiyle kepenkleri açtıktan sonra cam kapıyı kırarak içeriye girdiklerini, altınları çantaya doldurduktan sonra da kaçtıklarını tespit etti.

Ekipler, geliş ve gidiş güzergahlarından adresleri tespit edilen 2 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerden Ş.K'nin (22) 23 suç kaydı, 12 aranması ve 6 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası, T.Ö'nün (22) ise 37 suç kaydı, 11 aranması ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilere yardım ettiği saptanan A.Ö.K'yi (36) ise Fatih'te gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kepenkleri açan 2 zanlının cam kapıyı tekmeleyerek kırıp içeri girmeleri, ardından yanlarında getirdikleri çantalara altın ve mücevherleri doldurup kaçmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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