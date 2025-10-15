İstanbul'da Kuyumcu Soygunu: 6 Zanlı Tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kuyumcunun darbedilerek kasadaki altınların alınmasına ilişkin yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 6 Ekim'de Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi'ndeki kuyumcunun sabah iş yerini açtığı sırada darbedilerek kasasındaki 1 kilo altın ve bir miktar paranın çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

İş yeri sahibinin bilgisine başvurup güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphenin kuyumcuyu darbedip kasadan altınları ve parayı aldığını, bir şüphelinin de bu sırada dışarıdaki araçta beklediğini belirledi. Ayrıca şüphelilerin gece saatlerinde sokağa gelerek keşif yaptıkları da anlaşıldı.

İstanbul dışına kaçtığı öğrenilen şüphelilerin evlerindeki aramalarda pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, dairede bulunan başka bir şüpheli de gözaltına alındı.

Kuyumcu hırsızlığında şüphelilerle hareket ettiği anlaşılan zanlının ayrıca daha önce Esenyurt'ta bir tırdan para çaldığı belirlendi.

Şüpheliler Kars'ta yakalandı

Diğer 5 şüphelinin ise yurt dışına kaçmak için Kars'ta saklandığını tespit eden polis, jandarma ile yaptıkları operasyonla zanlıları yakaladı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlılar buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerin kuyumcuyu darbettikten sonra tezgahın altındaki kasadan altın ve paraları aldıkları anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.