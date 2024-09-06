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İstanbul'da KUYU-22 Operasyonunda 23 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde düzenlenen 'KUYU-22' operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde düzenlenen "KUYU-22" operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul genelinde 13 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen 23 şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul'un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde Yerel Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen "KUYU-22" operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul genelinde 13 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen ve operasyonlarda yakalanan 23 şüphelinin, Sancaktepe İlçesinde 24.04.2024 tarihinde C.M. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 25.02.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik el bombası atılması eylemlerini, Bağcılar ilçesinde 17.07.2024 tarihinde T.B. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini, Fatih ilçesinde 20.07.2024 tarihinde F.O.Y. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini, Güngören ilçesinde 24.07.2024 tarihinde Güngören İşhanın kurşunlanması eylemini, Büyükçekmece ilçesinde 25.07.2024 tarihinde araç kurşunlanması eylemini, Başakşehir İlçesinde 09.08.2024 tarihinde K.R. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini, Sarıyer İlçesinde 12.08.2024 tarihinde ikamet ve araç kurşunlanması eylemleri ile 27.08.2024 tarihinde iş yeri kurşunlanması eylemlerini, Büyükçekmece İlçesinde 20.08.2024 tarihinde Z.O. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 23.08.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik ses bombası atılması eylemlerini ve Şişli ilçesinde 26.08.2024 tarihinde araç kurşunlanması eylemlerini yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, iki adet savunma tipi el bombası, yedi adet ruhsatsız tabanca, bir adet otomatik silah, bir adet GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanıldığı tespit edilen bir adet çalıntı otomobil ele geçirildi."

Kaynak: ANKA / Güncel

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