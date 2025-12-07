Haberler

İstanbul'un bazı bölgelerinde metrekareye 67 kilogram yağış düştü

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerinde metrekareye 5 ila 67 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Yağışın özellikle Arnavutköy, Sarıyer, Şişli, Bakırköy, Beykoz ve Üsküdar'da etkili olduğu belirtildi. Meteorolojik olumsuzluklara karşı geniş bir ekiple hazırlık yapıldığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 67 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul etkili olan yağışlı ve soğuk havanın, gece yarısından itibaren kuvvetli sağanak ve fırtınaya neden olduğu belirtildi.

AKOM verilerine göre, dün gece yarısından itibaren şiddetini artıran gök gürültülü sağanağın özellikle Arnavutköy, Sarıyer, Şişli, Bakırköy, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde etkili olduğu aktarılan açıklamada, İstanbul'un farklı noktalarında metrekareye 5 ila 67 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi.

Arnavutköy, Çatalca ve Başakşehir'de devam eden kuvvetli yağışın akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda da etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, yağışın yarın sabaha kadar yer yer yoğun şekilde devam edeceği ifade edildi.

Yağıştan kaynaklı 910 ihbara müdahale edildi

Avrupa Yakası'nın kuzey bölgelerinde rüzgarın zaman zaman hızla eserek fırtına seviyesine çıkacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, İstanbul genelinde meteorolojik olumsuzluklara karşı İSKİ, Yol Bakım, İtfaiye, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, Zabıta, Trafik, İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları, İGDAŞ ve diğer destek birimlerinden toplam 5 bin 887 personel ve 1972 araç, iş makinesinin görev yaptığı, İSKİ'nin 70 motopomp ve 2 dalgıç pompa, İtfaiyenin 245 motopomp, 601 dalgıç pompa ve 386 seyyar jeneratör ile sahada görev yaptığı bilgisi verildi.

Açıklamada, İBB birimleri tarafından şu ana kadar İSKİ'nin 675, İtfaiyenin 140, Yol Bakımın 80, Park Bahçelerin 15 olmak üzere toplam 910 ihbara müdahale edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
